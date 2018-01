ACE Eddie Award Nominations 2018

Nominations

BEST EDITED FEATURE FILM (DRAMATIC):

Blade Runner 2049

Joe Walker, ACE

Dunkirk

Lee Smith, ACE

Molly’s Game

Alan Baumgarten, ACE, Josh Schaeffer & Elliot Graham, ACE

The Post

Michael Kahn, ACE & Sarah Broshar

The Shape of Water

Sidney Wolinsky, ACE

BEST EDITED FEATURE FILM (COMEDY):

Baby Driver

Jonathan Amos, ACE & Paul Machliss, ACE

Get Out

Gregory Plotkin

I, Tonya

Tatiana S. Riegel, ACE

Lady Bird

Nick Houy

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Jon Gregory, ACE

BEST EDITED ANIMATED FEATURE FILM:

Coco

Steve Bloom

Despicable Me 3

Clair Dodgson

The LEGO Batman Movie

David Burrows, ACE, Matt Villa & John Venzon, ACE

BEST EDITED DOCUMENTARY (FEATURE):

Cries From Syria

Aaron I. Butler

Jane

Joe Beshenkovsky, ACE, Will Znidaric, Brett Morgen

Joan Didion: The Center Will Not Hold

Ann Collins

LA 92

TJ Martin, Scott Stevenson, Dan Lindsay

BEST EDITED DOCUMENTARY (Small Screen):

The Defiant Ones Part 1

Lasse Järvi, Doug Pray

Five Came Back: The Price of Victory

Will Znidaric

The 90s – Can We All Get Along?

Inbal Lessner, ACE

Rolling Stone: Stories From The Edge – 01

Ben Sozanski, ACE, Geeta Gandbhir; Andy Grieve, ACE

BEST EDITED COMEDY SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION:

Black-ish: “Lemons”

John Peter Bernardo, Jamie Pedroza

Crazy Ex-Girlfriend: “Josh’s Ex-Girlfriend Wants Revenge”

Kabir Akhtar, ACE & Kyla Plewes

Portlandia: “Amore”

Heather Capps, Ali Greer, Jordan Kim

Will & Grace: “Grandpa Jack”

Peter Beyt

BEST EDITED COMEDY SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION:

Curb Your Enthusiasm: “Fatwa!”

Steven Rasch, ACE

Curb Your Enthusiasm: “The Shucker”

Jonathan Corn, ACE

“Glow:” Pilot

William Turro, ACE

Veep: “Chicklet”

Roger Nygard, ACE & Gennady Fridman

BEST EDITED DRAMA SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION:

Better Call Saul: “Chicanery”

Skip Macdonald, ACE

Better Call Saul: “Witness”

Kelley Dixon, ACE & Skip Macdonald, ACE

Fargo: “Aporia”

Henk Van Eeghen, ACE

Fargo: “Who Rules The Land of Denial”

Andrew Seklir, ACE

BEST EDITED DRAMA SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION:

Big Little Lies: “You Get What You Need”

David Berman

Game of Thrones: “Beyond The Wall”

Tim Porter, ACE

Handmaid’s Tale: “Offred”

Julian Clarke, ACE & Wendy Hallam Martin

Stranger Things: “The Gate”

Kevin D. Ross, ACE

BEST EDITED MINISERIES OR MOTION PICTURE FOR TELEVISION:

Feud: “Pilot”

Adam Penn, ACE & Ken Ramos

Genius: Einstein “Chapter 1”

James D. Wilcox

The Wizard of Lies

Ron Patane

BEST EDITED NON-SCRIPTED SERIES:

Deadliest Catch: “Lost at Sea”

Rob Butler, ACE & Ben Bulatao, ACE

Leah Remini: Scientology and the Aftermath: “The Perfect Scientology Family”

Reggie Spangler, Ben Simoff, Kevin Hibbard & Vince Oresman

VICE News Tonight: “Charlottesville: Race & Terror”

Tim Clancy, Cameron Dennis, John Chimples & Denny Thomas

